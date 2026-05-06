Haberler

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı Haber Videosunu İzle
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasını öngören anlaşma imzalandı.

  • Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti getiren anlaşma imzalandı.
  • Anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından imzalandı.
  • Anlaşma, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'nın ardından imzalandı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİPLOMATİK VE YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİNE MUAFİYET

İmzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye ve Suudi Arabistan vatandaşlarından diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahibi olanlar karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak.

İMZALAR FİDAN VE FAYSAL BİN FERHAN’DAN

Anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından atıldı. İmzalar, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı’nın ardından gerçekleştirildi.

İLİŞKİLERDE YENİ ADIM

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma” başlığıyla imzalanan düzenlemenin, iki ülke arasındaki diplomatik temasları kolaylaştırması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca

İşte Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne'ye sürpriz destek
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı

TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi