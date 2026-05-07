Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar
Panathinaikos’un Valencia’ya mağlup olduğu EuroLeague play-off maçında Ergin Ataman ile Pedro Martinez arasında büyük gerginlik yaşandı. Sinirlenen Ataman rakip koçun üzerine yürürken, iki teknik adam da diskalifiye edildi.
EuroLeague play-off serisinde Panathinaikos ile Valencia arasında oynanan üçüncü maçta büyük gerginlik yaşandı. Ergin Ataman’ın sinirlerine hakim olamadığı anlar maça damga vurdu.
PANATHINAIKOS EVİNDE KAYBETTİ
İspanya’daki ilk iki maçı kazanarak büyük avantaj yakalayan Panathinaikos, OAKA’da oynanan üçüncü karşılaşmada Valencia’ya 91-87 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1’e geldi.
GERİLİM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Seri öncesinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia koçu Pedro Martinez arasında yaşanan polemik, üçüncü maçta saha kenarına taşındı.
Karşılaşma sırasında çok sinirlenen Ergin Ataman’ın Pedro Martinez’in üzerine yürüdüğü görüldü. Tecrübeli çalıştırıcı çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
HAKEMLER İKİ KOÇU DA ATTI
Yaşanan olayların ardından hakemler, Ergin Ataman ve Pedro Martinez’i diskalifiye ederek oyun dışına gönderdi.
FINAL-FOUR ŞANSI DEVAM EDİYOR
Panathinaikos, cuma günü yine OAKA’da oynanacak dördüncü maçı kazanması halinde adını EuroLeague Final-Four’una yazdıracak.