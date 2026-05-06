Wilfried Zaha beklenen imzayı atıyor

Bonservisi Galatasaray'da olan Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zaha, kiralık olarak formasını giydiği Charlotte FC ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi bitecek Fildişili oyuncunun kariyerine Charlotte FC ile devam etmesi bekleniyor.

Geride bıraktığımız dönemlerde Galatasaray'da oynayan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratarak kiralık olarak Charlotte FC'ye gönderilen Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

The Athletic'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki Zaha, 1.5 yıldır formasını giydiği Charlotte FC ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fildişili oyuncu, temmuz ayıyla birlikte boşa düşecek olmasının ardından kariyerine Charlotte FC ile devam edecek. Her iki tarafın da bu konuda istekli olduğu vurgulandı. 

SEZON PERFORMANSI

Charlotte FC formasıyla şu ana kadar toplamda 44 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, takımına 12 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. 

Cemre Yıldız
