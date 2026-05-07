Okul bahçesinde arkadaşlarını darp eden 5 kız öğrenci tutuklandı

Samsun'da 17 yaşındaki kız çocuğun akranları tarafından feci şekilde darp edildiği görüntülerinin ardından savcılık harekete geçti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada saldırgan 5 kız öğrenci tutuklandı.

Samsun'da 30 Nisan akşam saatlerinde bir ortaokulun bahçesinde akran zorbalığı yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan öğrenciler, 17 yaşındaki D.A.’yı okul bahçesinde darbetti ve o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

KIZIN BAŞINI DEFALARCA YERE VURDULAR

Görüntülerde, D.A.'nın saçlarından sürüklendiği, tekme ve yumruklarla darbedildiği, başının defalarca yere vurulduğu anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı öğrencilerin şiddeti engellemek yerine yönlendirdiği ve yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüldü.

5 KIZ ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Darbedilen öğrenci D.A., önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu, 5 Mayıs’ta da darp görüntülerini polise teslim etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında olaya karışan kızlardan önce N.S. (19) tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T.(14) de akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLEYE DESTEK

Öte yandan, darbedilen kız çocuğu ve ailesine, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince sosyo-ekonomik ve psikososyal destek sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
