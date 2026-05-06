Haberler

Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na "Özgürlük Savaşçısı" ödülü

Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na 'Özgürlük Savaşçısı' ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da düzenlenen Ludwig Erhard Summit kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu "iki özgürlük savaşçısı" verildi.

Almanya’da gerçekleştirilen Ludwig Erhard Zirvesi'nde, Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "iki özgürlük savaşçısı olarak onurlandırıldı.

Weimer Media Group tarafından organize edilen zirvede yapılan konuşmalarda, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci, Türkiye'de basın özgürlüğü, demokratik haklar ve yargı süreçleri gündeme geldi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Weimer Media Group Genel Yayın Yönetmeni Christiane Goetz-Weimer, Ekrem İmamoğlu'nun "özgür söz ve özgür seçimler uğruna mücadele ettiği için cezaevinde bulunduğunu" savundu.

İMAMOĞLU'NDAN ZİRVEYE YAZILI MESAJ

Goetz-Weimer konuşmasında, "Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları bir şeyi açıkça ortaya koymaktadır: Demokrasinin gücü aşağıdan büyür. Güven, katılım ve açık tartışma şehirlerde doğar. Canlı bir kent toplumu özgür devletlerin temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun zirveye gönderdiği yazılı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bugün aranızda değilim. Sizlere Silivri'deki hücremden sesleniyorum. Sesimin size ulaşması bile başlı başına bir mücadeledir. Çünkü onlar yalnızca bedenimi değil, sesimi de hapsetmek istiyor. Mart 2025'te tutuklandım. Hemen ardından yaklaşık 10 milyon takipçili sosyal medya hesabım mahkeme kararıyla kapatıldı. Posterlerim kaldırıldı. Adım, görüntüm, sesim kamusal alandan silinmek istendi. Bu bir tesadüf değil. Bu, bir siyasi rakibi susturma planının parçası."

Kaynak: ANKA
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi trafiği durduruldu
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış

İşte Gülistan'ın kaybolduğu gün attığı son mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi

Süper Lig'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk şok