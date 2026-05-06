Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın yönetim listesinde Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ömer Onan, Barış Göktürk ve Önder Fırat’ın yer aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın seçim listesinde yer alacak ilk isimlerin belli olduğu iddia edildi.
MAHMUT USLU VE NİHAT ÖZBAĞ LİSTEDE
Sarı-lacivertli camiada konuşulan kulis bilgilerine göre Aziz Yıldırım’ın, geçmiş dönemde birlikte çalıştığı Mahmut Uslu ve Nihat Özbağı yeniden yönetim listesine aldığı öne sürüldü.
ÖMER ONAN YİNE YER ALDI
2024 seçimlerinde de Aziz Yıldırım’ın listesinde bulunan eski milli basketbolcu Ömer Onan’ın yeni yönetim listesinde de yer aldığı belirtildi.
BARIŞ GÖKTÜRK DETAYI
Başkan adaylığından Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklayan Barış Göktürk’ün de listede kendisine yer bulduğu ifade edildi.
ÖNDER FIRAT İSMİ DİKKAT ÇEKTİ
Daha önce Aziz Yıldırım yönetiminde görev yapan Önder Fırat’ın da yeni listede yer aldığı iddia edildi.
SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEM OLDU
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ortaya çıkan yönetim listesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.