Haberler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal "AK Parti’ye geçiyor" iddiası yeniden gündemde

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 'AK Parti’ye geçiyor' iddiası yeniden gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yakın zamanda parti değiştireceği ve AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Siyaset kulislerinde konuşulan iddia Ankara kulislerini hareketlendirirken, benzer söylentiler daha önce de gündeme gelmiş, Köksal ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden siyaset gündemine taşındı. 

tv100’de konuşan gazeteci Sinan Burhan, CHP’li Köksal’ın yakın zamanda AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü.

“YAKIN ZAMANDA GEÇECEK" İDDİASI 

tv100 yayınında kulis bilgilerini paylaşan Sinan Burhan, Burcu Köksal’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Burhan, Köksal’ın AK Parti’ye geçiş yapacağı yönünde bilgiler aldığını iddia etti.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ 

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar daha önce de siyaset kulislerinde konuşulmuştu. Ancak Köksal, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamış ve CHP’den ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti.

YARKADAŞ DA DAHİL OLDU 

İddiaların ardından gazeteci eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Burcu Köksal hakkında, “Kendisinin de eşinin de telefonu kapalı. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” ifadelerini kullandı. 

Bu açıklama, Ankara kulislerinde konuşulan transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİ 

Son iddiaların ardından gözler Burcu Köksal cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrildi. CHP içinde ve Ankara kulislerinde yankı uyandıran iddia, yerel siyasette yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış

İşte Gülistan'ın kaybolduğu gün attığı son mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap

Galatasaray'ı elinin tersiyle itti

Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim