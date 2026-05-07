İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde ilk olarak Samandıra’da yeniden yapılanmaya gideceği, teknik direktörlüğe Aykut Kocaman’ı, futbol direktörlüğüne ise Hasan Çetinkaya’yı getirmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın, seçimi kazanması halinde futbol yapılanmasında atacağı ilk adımlar belli oldu.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI, SAMANDIRA’DA YENİ YAPILANMA

Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman’ı getirmeyi planlıyor. Haberde, Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde ilk iş olarak Samandıra’da yeniden yapılanmaya gideceği ifade edildi.

HASAN ÇETİNKAYA DETAYI

Aziz Yıldırım’ın, kendi döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya’ya yeniden görev vermeyi düşündüğü öne sürüldü.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OLABİLİR

İddiaya göre Hasan Çetinkaya, Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü olacak. Ayrıca yardımcısı Baturalp Soydaş’ın da yeniden görev alması bekleniyor. 6-7 Haziran’da yapılacak seçim öncesi ortaya atılan bu iddialar, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Cevdet48:

Bence ilk icraatı sdiki sherif'i kiralık olarak göndermek olur.

