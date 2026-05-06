Haberler

Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Dries Mertens Galatasaray için geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Dries Mertens, cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında stadyumda olacak. Belçikalı eski futbolcu, doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılı camiaya bir yorum yaparak ''Cumartesi günü görüşürüz'' ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezonlarda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarlarının gönlünü kazanan Belçikalı eski futbolcu Dries Mertens, sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçına geliyor.

GALATASARAY'DAN MERTENS PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak bugün 39. yaşına basan Dries Mertens'in doğum gününü kutladı.

''CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜRÜZ''

Bu paylaşıma cevap veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz." yanıtını verdi. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı.

GALATASARAY KARİYERİ 

Galatasaray'da forma giydiği 3 yılda 3 lig şampiyonluğu yaşan Mertens, toplamda 136 maça çıkarken, 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca

İşte Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne'ye sürpriz destek
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı

TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi