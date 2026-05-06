Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Geride bıraktığımız sezonlarda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarlarının gönlünü kazanan Belçikalı eski futbolcu Dries Mertens, sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçına geliyor.

GALATASARAY'DAN MERTENS PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak bugün 39. yaşına basan Dries Mertens'in doğum gününü kutladı.

''CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜRÜZ''

Bu paylaşıma cevap veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz." yanıtını verdi. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da forma giydiği 3 yılda 3 lig şampiyonluğu yaşan Mertens, toplamda 136 maça çıkarken, 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.