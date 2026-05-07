İspanya Başbakanı Sanchez Gazze'deki soykırımın araştırılmasını istedi

İspanya Başbakanı Sanchez, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran UCM yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği'ni etkilememesi gerektiğini söyledi ve "engelleme statüsünü" etkinleştirmesini istedi.

BM VE UCM’YA SOYKIRIMI ENGELLEYİN ÇAĞRISI

Sanchez, X hesabından "İspanya göz yummayacak." başlığı ile yaptığı açıklamada, “Uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak, tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. Avrupa Birliği (AB) bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün Komisyon'u, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler'in bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz” diye yazdı.

Sanchez'in, ABD'nin BM üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran UCM'ye uyguladığı yaptırımlara cevap olarak bu açıklamayı yaptığı düşünülüyor.

Sanchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü; AB'nin çıkarlarını etkileyen üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına imkan tanıyan bir uygulama olarak biliniyor.

İspanya Başbakanı, ABD'nin 2025'in başından beri UCM üyelerine uyguladığı ve şu anda on bir hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını da istedi.

YAPTIRIM EMRİNİ TRUMP VERMİŞTİ

Geçen yıl şubatta, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine misilleme olarak UCM'nin üst düzey yetkililerine ve personeline yaptırım uygulayan bir başkanlık emri imzalamıştı. Washington, İsrail'e karşı "kampanyası" nedeniyle BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye de Temmuz ayında yaptırım uygulamıştı.

Trump tarafından yetkilendirilen baskı taktiklerinin hedefteki yetkililer için "banka hesaplarının ve hizmetlerinin iptali, seyahat kısıtlamaları ve insan hakları ihlallerini soruşturma ve kovuşturma gibi görevlerini yapmalarını engellemek için her türlü engeli"ni içeriyor.

SANCHEZ URSULA VON DER LEYEN'E MEKTUP DA GÖNDERDİ

Pedro Sanchez'in açıklaması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektubun ardından geldi. Sanchez mektupta bu yaptırımların "uluslararası adalet için gerekli kurumların bağımsız işleyişini tehlikeye atan çok endişe verici bir emsal teşkil ettiğini" belirttiği kaydedildi.

Engelleme Statüsü olarak bilinen 2271/1996 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü, yaptırıma konu kişileri, AB çıkarlarını etkileyen üçüncü ülke yasalarının uluslararası alanda uygulanmasına karşı koruyor.

