Marmaris'te Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye hattında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye hattında otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda yangının kontrol altına alındığı, olası yeniden alevlenmelere karşı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Bölgede 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve 1 helikopterle yürütülen söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına geçildi.
Kaynak: ANKA