Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin Milan forması giyen Rafael Leao ile anlaşarak seçim öncesinde rüzgarı arkasına almayı hedeflediği öğrenildi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Safi, Leao'nun bonservis bedeli ne olursa olsun transferini gerçekleştirmek için şartları zorlayacak.
  • Rafael Leao bu sezon Milan'da 29 maçta 10 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından başkanlık yarışı kızışırken, adaylardan Hakan Safi, dikkat çekici bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

HAKAN SAFİ'NİN SEÇİM KOZU LEAO

Sarı-lacivertli kulübün başkanlık seçimleri öncesi rüzgarı arkasına almak isteyen Hakan Safi'nin, Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao ile prensip anlaşmaya vararak rüzgarı arkasına almayı hedeflediği öğrenildi. Safi'nin Portekizli oyuncuyu çok beğendiği ve bonservis rakamı ne olursa olsun transfer için şartları zorlayacağı aktarıldı. 

KENDİSİNE BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRABİLİR

Son döneöde transfer dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Rafael Leao'nun isminin Fenerbahçe ile anılması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Özellikle seçim sürecinde böyle bir hamlenin, Safi'ye ciddi bir ivme kazandırması hedefleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 29 maça çıkan 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı. 

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

bıkmadılar gs nın ılgısı olup talıp olduguna atlamaya...sonra kazık yıyoruz dıye bagırırlar. yıldızdan cok takım oyuncusu alın. 5 yılda bır ulke butcesı kadar para harcadınız .kulub batıyor hala akıllanmadınız...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

