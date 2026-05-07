Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım, başkan adaylığı kararını kızı Yaz Yıldırım’ın hedef alınmasının ardından verdiğini açıklarken, öncelikli hedefinin Fenerbahçe’de birleşmeyi sağlamak olduğunu söyledi.
Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kararının perde arkasını anlattı. Türkiye Gazetesi’ne konuşan Yıldırım, öncelikli hedefinin başkanlık değil camiayı yeniden bir araya getirmek olduğunu söyledi.
“KIZIM HEDEF ALININCA KARAR VERDİM”
Aziz Yıldırım, adaylık sürecinde yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirterek, bazı çevrelerin kızı Yaz Yıldırım’ı hedef aldığını ifade etti.
Yıldırım, “Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. O gün ‘Tamam, bu iş burada bitti’ dedim ve arkadaşlara aday olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı.
“BU BİLİNÇLİ BİR EYLEMDİ”
Tecrübeli isim, yaşananların kendisine yönelik bilinçli bir hamle olduğunu düşündüğünü belirterek, “Bu işin mesajını aldım” dedi.
“HEDEFİM BAŞKANLIK DEĞİL”
Aziz Yıldırım açıklamasında, “Benim hedefim başkanlık değil; öncelikli hedefim Fenerbahçe’de birleşmedir” sözleriyle dikkat çekti.
“HERKESİ FENERBAHÇELİ OLMAYA DAVET EDİYORUM”
Camianın uzun süredir parçalandığını savunan Yıldırım, “Herkesi ‘ocu, bucu’ değil, Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Camianın bir ağabeyi olarak bunu ben yapabilirim” dedi.
AYDINLAR İDDİALARINI YALANLADI
Aziz Yıldırım ayrıca Mehmet Ali Aydınlar ile son dönemde görüştüğü yönündeki iddiaları da yalanladı. Yıldırım, “Bu tamamen asılsız” ifadelerini kullandı.