Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ilk kez konuştu. tv100'ün haberine göre, Ankara'da otel odasında 25 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde basılan Yalım, Barış Yarkadaş'a mektup gönderdi. Yalım mektupta, eşiyle iki üç yıldır nikahının olmadığını ve kız arkadaşlarının olmasının normal olduğunu ifade etti.

"SAĞLIKLI BİR İNSAN OLARAK KIZ ARKADAŞLARIM OLDU"

Yalım şunları söyledi: "Eşimle 2-3 yıldır nikahım yok. Sağlıklı bir insan olarak tabi ki kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 25 yaşındadır. Kendisiyle 2 defa ülke dışına gittik. Kendisi değer verdiğim bir kişidir.

"KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM"

Ben kimseden rüşvet almadım, ihaleye fesat karıştırmadım. Ben örgüt falan kurmadım. Benim mal varlığımın yüzde 99’u Belediye Başkanı olmadan önce edindiğim mallardır."

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Ümut Demi tutuklanmıştı.

17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

