Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması beklenen kritik zirve öncesinde Pekin yönetimi, İran’a savaşın yeniden başlamaması yönünde uyarıda bulundu. Çin, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi geçişine açılmasını isterken, tüm taraflara ateşkes ve diplomasi çağrısı yaptı.

Çin, İran ile ABD arasında artan gerilim nedeniyle taraflara itidal çağrısı yaptı. Pekin yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden açılmasını isterken bölgede çatışmaların daha fazla büyümemesi gerektiğini vurguladı.

Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması beklenen kritik zirve öncesinde İran’a dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Pekin yönetimi, Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin bir an önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Çin tarafından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının derhal yeniden başlaması” istendi. Ancak İran’ın yayımladığı resmi açıklamada bu çağrıya yer verilmemesi dikkat çekti.

“DERHAL VE TAM ATEŞKES” ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Batı Asya’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada İran ile ABD arasındaki gerilimde “derhal ve tam ateşkes” çağrısında bulundu.

Xinhua’nın haberine göre Wang Yi, tüm tarafların diyaloğu öncelik haline getirmesi gerektiğini belirterek bölgede daha fazla tırmanmanın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Dünya enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, son dönemde İran ile ABD arasında yaşanan gerilim nedeniyle yeniden küresel gündemin merkezine yerleşti. Çin’in özellikle deniz ticaretinin yeniden güvence altına alınmasına vurgu yapması, Pekin’in ekonomik ve enerji güvenliği konusundaki hassasiyetini gözler önüne serdi.

Erdem Aksoy
