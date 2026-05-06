Öldürülen Kübra Yapıcı'nın ailesi, şüphelilere en ağır cezanın verilmesini istedi

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'un Bucak ilçesinde cesedi bulunan Kübra Yapıcı'nın ailesi, gözaltına alınan şüphelilerin en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Aile, kızlarının masum olduğunu ve canilerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'nın (30) anne ve babası, gözaltına alınan 2 şüpheliye en ağır cezanın verilmesini istedi.

Serik ilçesindeki evlerinde gazetecilere açıklama yapan anne Gülseren Yapıcı, "Benim çocuğum toprağa girdiyse kendileri de yaşamasın. Bir çocuğu vardı ortada kaldı." dedi.

Baba Yunus Yapıcı ise kızının öldüğünü sabah öğrendiğini söyledi.

Komşularının kızının öldürüldüğü haberini televizyondan duyarak kendilerine ilettiğini belirten Yapıcı, "Bu gibi canilerin hiçbiri ortada dolaşmasın. Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. Çocuğumun bir suçu olsa onun da suçu vardı' derim. Yakalanacağını anlayınca 'pişmanlıktan faydalanacağım' diyen için ricam, pişmanlıktan faydalanma olmasın, 10 sefer müebbet yesinler." diye konuştu.

Kızının en son 30 Nisan saat 05.28'de WhatsApp'a girdiğini belirten baba Yapıcı, şöyle devam etti:

"Aynı gün emniyete gittik. Onlar ifade aldı, merkeze gönderdi. Son görüntüleri kendi çabamızla bulduk. Gözaltına alınan 2 kişi dışında bir de kadın var. Benim çocuğum bunu hak etmiyordu. Dünyanın en kalbi temiz insanıydı. Kızım e-ticaretle uğraşıyordu. İfadelerine göre öldürüp parasını hesaplarına atacaklarmış."

Bu arada, Kübra Yapıcı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda Yapıcı'nın cesedi Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda dün gece bulunmuştu.

Olayla ilgili şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S. (22) gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
