Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin Merkez Bankası, 17 aydır kesintisiz sürdürdüğü altın alımlarını mart ayında da artırarak 5 tona çıkardı; küresel satışlara rağmen Çin’in bu istikrarlı alım politikası dikkat çekti.

  • Merkez bankaları mart ayında net 30 ton altın sattı.
  • Mart ayında en fazla altın alan ülkeler Polonya (11 ton), Özbekistan (9 ton), Kazakistan (6 ton) ve Çin (5 ton) oldu.
  • Türkiye, mart ayında 60 ton ve 2026 ilk çeyreğinde toplam 79 ton altın satışıyla en büyük satıcı oldu.

Küresel piyasaların yakından takip ettiği altın verileri netleşti. Dünya Altın Konseyi, 2026 yılı Mart ayına ilişkin merkez bankalarının altın işlemlerini içeren raporunu yayımladı.

Açıklanan verilere göre merkez bankaları mart ayında toplamda net 30 ton altın satışı gerçekleştirdi. Bu satışta Türkiye’nin 60 tonluk çıkışı ve Rusya’nın 6 tonluk satışı belirleyici oldu. Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun (SOFAZ) verileri de yılın ilk çeyreğinde 22 tonluk net satışa işaret etti.

Mart ayında altın rezervlerini en çok artıran ülkeler Polonya, Özbekistan, Kazakistan ve Çin oldu. Polonya Merkez Bankası 11 tonla en büyük alıcı olurken, Özbekistan 9 ton, Kazakistan 6 ton ve Çin 5 ton altın alımı gerçekleştirdi. Çin Merkez Bankası böylece 17 aydır süren alım trendini mart ayında hızlandırmış oldu. Guatemala ve Çek Cumhuriyeti de 2’şer ton altın alımıyla listeye girdi.

Mart ayının en büyük altın satıcısı ise 60 tonla Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu satışları döviz ve likidite ihtiyacını karşılamaya yönelik yaptığı belirtildi. Aynı dönemde Rusya da 6 ton altın sattı.

2026 yılının ilk çeyreğine bakıldığında ise Polonya 31 tonluk alımla en büyük altın alıcısı olurken, Özbekistan 25 ton, Kazakistan 13 ton ve Çin 7 tonla onu takip etti. Çek Cumhuriyeti, Malezya, Guatemala, Kırgızistan, Kamboçya, Endonezya ve Sırbistan gibi ülkeler de sınırlı miktarlarda altın alımı yaptı. Buna karşılık Türkiye, ilk çeyrekte toplam 79 tonluk satışla en büyük altın satıcısı konumunda yer aldı. Satışların büyük bölümünün mart ayında gerçekleştiği kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan Özer:

Ülkelerin çoğu yükselişti altın satıp dolara geçti ki bu doğru hareketti. Ve Türkiye yaklaşık 20 senedir en çok altın toplayan ülkeydi. Yeri geldiğinde satıcaksın

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Altın, küresel yatırımın yanında, gelişmiş ve gelişen ülkeler için bir temel ihtiyaç. Hem teknoloji hem de uzay alanında kritik bir önemi var.

Haber YorumlarıDüsünür:

Ulkeler altin toplamaya giderken turkiye altinlari satiyor dogru mu anladim

