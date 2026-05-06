Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi

Dünyaca ünlü futbol kulübü Olimpik Marsilya'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından sular durulmuyor. Ligde yedinci sıraya gerileyen Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, futbolcuları bir sonraki maça kadar kulüp tesisinde tutma kararı aldı. Fransız basını bu olayı, ''Başkan oyuncuları tesislere kilitledi'' şeklinde manşetlere taşıdı.

  • Olimpik Marsilya, ligde yedinci sırada ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetmek üzere.
  • Kulüp sahibi Frank McCourt, futbolcuları bir sonraki lig maçına kadar tesislerde tutma kararı aldı.
  • Kararın sebebi, küme düşme hattındaki Nantes'e 3-0 yenilgi ve son 5 maçta sadece 1 galibiyet alınması.

Dünya futbolunun önemli takımlarından Olimpik Marsilya'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaşanan kriz derinleşiyor. 

AVRUPA KUPALARI RİSKTE

Sezonu beklentilerin oldukça altında geçiren ve şu anda ligde yedinci sırada yer alan ekip, Avrupa kupalarına katılma şansını da kaybetmek üzere.

MARSILYA'DA BÜYÜK KRİZ

Kötü gidişatın ardından kulübün Amerikalı sahibi Frank McCourt, takımın tüm futbolcularını bir sonraki lig maçına kadar kulübün tesisinde tutma kararı aldı. Tesislerden çıkış yapacak oyuncuya ağır bir yaptırım uygulanacağı ifade edildi. 

''FUTBOLCULARI TESİSE KİLİTLEDİ''

Bu sıra dışı uygulama, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Fransız basını, McCourt'ın bu kararını ''Başkan oyuncuları tesislere kilitledi'' şeklinde manşetlerine taşıdı. 

NANTES MAĞLUBİYETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Haberlere göre; bu sert tedbirin sebebi, geçtiğimiz hafta sonu küme düşme hattındaki Nantes'e karşı alınan 3-0'lık ağır yenilgi oldu. Marsilya, son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki farkın açılmasına engel olamadı. 

Ece Güneş
