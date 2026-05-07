Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

Zonguldak’ta düzenlenen bir okul konserinde sahneye çıkan müdür İbrahim Uğur, Barış Manço’nun “Müsaadenizle Çocuklar” şarkısını öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Ses tonunun usta sanatçı Barış Manço'ya olan şaşırtıcı benzerliği ile dikkat çekti. Görüntülere Sunay Akın’ın da kayıtsız kalamadı.

  • Zonguldak Kozlu Ortaokulu müdürü İbrahim Uğur, öğrencileriyle birlikte Barış Manço'nun 'Müsaadenizle Çocuklar' şarkısını seslendirdi.
  • İbrahim Uğur'un ses tonunun Barış Manço'ya benzerliği sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
  • Sunay Akın, videoyu 'Öğrencisi olsam…' notuyla paylaştı.

Zonguldak’ta düzenlenen bir okul konserinde sahneye çıkan müdür İbrahim Uğur, Barış Manço’nun “Müsaadenizle Çocuklar” şarkısını öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Ses tonunun usta sanatçıya olan şaşırtıcı benzerliği sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Sunay Akın’ın paylaşımı da dikkat çekti.

'90’LAR KONSERİ'NDE GECENİN YILDIZI MÜDÜR OLDU

Zonguldak Kozlu Ortaokulu’nun “İz Çocuk Korosu” tarafından hazırlanan “90’lar Konseri”, yalnızca öğrencilerin performansıyla değil, sahneye çıkan okul müdürüyle de büyük yankı uyandırdı. Gecede öğrencilerle birlikte sahne alan Okul Müdürü İbrahim Uğur, Barış Manço’nun unutulmaz eseri Müsaadenizle Çocuklar'ı seslendirdi.

SESİ BARİŞ MANÇO’YA BENZETİLDİ

İbrahim Uğur’un ses tonu ve sahnedeki enerjisi, izleyenlere Barış Manço’yu hatırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, çok sayıda kişi "Sesi aynı Barış Manço" yorumunda bulundu. Müdür Uğur’un öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim de büyük beğeni topladı.

SUNAY AKIN’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Görüntüler ünlü yazar ve şair Sunay Akın’ın da dikkatinden kaçmadı. Akın, videoyu “Öğrencisi olsam…” notuyla paylaşarak duyduğu hayranlığı dile getirdi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

"EĞİTİM SADECE DERS DEĞİL" YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medyada viral olan görüntüler, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılar, öğrencilerin sanatla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekerken, okul yönetimine ve öğretmenlere övgü dolu yorumlar yaptı.

