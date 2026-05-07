Vincent Kompany maç sonu delirdi

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG ile oynanan maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Belçikalı çalıştırıcı, karşılaşmanın kaderinin tartışmalı pozisyonlarla şekillendiğini savundu.

“İYİ İŞLER YAPTIK”

TNT Sports’a konuşan Kompany, Bayern Münih’in kötü oynadığı yönündeki yorumlara katılmadığını belirterek, “PSG’nin en güçlü yönlerinden biri baskı yapmak ve hücum oyuncularının boş alanlara koşu atması. Ancak biz topa sahip olduğumuz anlarda iyi işler yaptık ve onların bu planını uygulamasına izin vermedik” dedi.

“PSG GERÇEKTEN İYİ SAVUNMA YAPTI”

Takımının önemli fırsatlar yakaladığını söyleyen Kompany, “Birçok tehlikeli pozisyona girdik ama orta yapacağımız ve son pası vereceğimiz anlarda PSG çok iyi savunma yaptı. Golü bulmamız uzun sürdü. Elbette hakem kararlarından da bahsetmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MEMNUN OLMADIĞIMIZ KARARLAR VAR”

PSG’ye saygı duyduğunu vurgulayan Bayern Münih teknik direktörü, “Bu maçı biz kazansaydık, bu kez PSG’nin oyununu oynayamadığı konuşulacaktı. Ancak memnun olmadığımız bazı kararlar var” diye konuştu.

PENALTI VE KIRMIZI KART TEPKİSİ

Hakem yönetimine dair detaylı değerlendirmelerde bulunan Kompany, özellikle el pozisyonları ve kırmızı kart kararlarına tepki gösterdi. Konrad Laimer’in topa elle müdahale ettiği yönündeki görüşe katılmadığını söyleyen Kompany, “Bunu gösteren net bir görüntü görmedim” dedi.

İlk yarıdaki penaltı pozisyonlarına da değinen deneyimli teknik adam, “Bir pozisyonda top önce oyuncunun vücuduna sonra eline geliyor ve penaltı veriliyor. Diğerinde Joao Neves’in eli havada ama top takım arkadaşından geldiği için penaltı çalınmıyor. Bu durum biraz sağduyu gerektiriyor çünkü olanlar gerçekten saçma” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ SARIYI VERMEK İSTEMEDİ”

Nuno Mendes’in ikinci sarı kart görmesi beklenen pozisyon hakkında da konuşan Kompany, hakemin oyuncuyu oyundan atmak istemediğini düşündüğünü söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Şampiyonlar Ligi hedeflerine dair de konuşan Kompany, “Bu kupayı kazanabileceğimizi her zaman hissediyorum. Ama bunun ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Belki bu yıl olmadı ama gelecek yıl detaylar bizim lehimize olabilir” dedi.