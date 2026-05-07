Güney Kore'de insansı robot Budist oldu, "enerji tasarrufu" yemini etti

Güney Kore’de teknoloji ve dinin kesiştiği sıra dışı bir gelişme yaşandı. Seul’deki Jogye Tapınağı’nda “Gabi” isimli insansı robot, Budizm’e bağlılık yemini ederek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Geleneksel Budist cübbesi giydirilen robot enerjiden tasarrufu edeceğine ve fazla şarj olmayacağına dair yemin etti.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Jogye Tapınağı, ülke tarihinde ilk kez bir insansı robotun Budizm’e bağlılık yemini ettiği törene ev sahipliği yaptı. “Gabi” adı verilen robot için düzenlenen özel seremonide geleneksel Budist ritüelleri uygulanırken, robotun Budist cübbesiyle görüntülenmesi büyük dikkat çekti.

Teknoloji ile dini gelenekleri bir araya getiren tören, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tapınakta çekilen görüntüler milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Öte yandan; robot Gabi’nin adı Korece "merhamet" anlamına geliyor.

ROBOT İÇİN ÖZEL KURALLAR BELİRLENDİ

Çin merkezli Unitree şirketinin geliştirdiği G1 platformu temel alınarak hazırlanan ve yaklaşık 1,3 metre boyundaki robot için Budist rahipler tarafından özel kurallar oluşturuldu.

Robotun bağlı kalacağı ilkeler arasında yaşamı koruma, diğer robotlara zarar vermeme, insan komutlarına uyma, enerji tasarrufu sağlama ve fazla şarj olmama maddeleri yer aldı. Yetkililer, bu kuralların Budist öğretiler ile yapay zeka etiğini bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti.

TAPINAK YETKİLİLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tapınak yönetimi, teknolojinin artık toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer aldığını vurgulayarak bu tarz projelerin insan-robot ilişkisine farklı bir perspektif kazandıracağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca “Gabi” isimli robotun ay sonunda düzenlenecek geleneksel fener festivalinde diğer robotlarla birlikte ziyaretçilerin karşısına çıkacağını açıkladı.

Törenin ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar gelişmeyi “teknolojinin geldiği son nokta” olarak değerlendirirken, bazıları ise dini ritüellerde robot kullanımını tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com
