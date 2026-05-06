Haberler

39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza

39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Hulk, yeni takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2021 yılından bu yana Atletico Minerio forması giyen 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 

1.5 YILLIĞINA FLUMINENSE'DE

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı. 

7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Ayrıca 25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.

SEZON PERFORMANSI

Brezilya ekibi ile bu sezon 25 maça çıkan Hulk, rakip ağlara 5 gol atarken, takımının 3 golünün de pasını vermeyi başardı. 

ATLETICO MINERIO'DAKİ BAŞARILARI

Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşayan Hulk, ayrıca birer kez de Brezilya Serie A, Brezilya Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

Otel odasındaki görüntülerle ilgili savunması, eşini kızdıracak
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

KYK yurdunda alarm! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Wilfried Zaha beklenen imzayı atıyor

Wilfried Zaha imzayı atıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından enfes bir frikik golü

Süper Lig'de topa vuramıyordu! Bu golü atan adama çok şaşıracaksınız
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca

Aykut Kocaman'ın ardından bu kez de dünyaca ünlü hoca ile görüştü
Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

KYK yurdunda alarm! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin