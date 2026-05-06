39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza
2021 yılından bu yana Atletico Minerio forması giyen 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
1.5 YILLIĞINA FLUMINENSE'DE
Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.
7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Ayrıca 25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.
SEZON PERFORMANSI
Brezilya ekibi ile bu sezon 25 maça çıkan Hulk, rakip ağlara 5 gol atarken, takımının 3 golünün de pasını vermeyi başardı.
ATLETICO MINERIO'DAKİ BAŞARILARI
Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşayan Hulk, ayrıca birer kez de Brezilya Serie A, Brezilya Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.