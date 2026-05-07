Şanlıurfa'da bir hastanenin çocuk polikliniğindeki yoğunluk dikkat çekti

Şanlıurfa’da bir hastanenin çocuk polikliniğinde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Koridorların tamamen dolduğu görüntülerde çok sayıda ailenin çocuklarıyla birlikte sıra beklediği görüldü. Bazı vatandaşların yerde oturduğu anlar sosyal medyada gündem olurken, görüntüler sağlık sistemindeki yoğunluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Şanlıurfa’da bir hastanenin çocuk polikliniğinde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Koridorlarda uzun kuyrukların oluştuğu ve çok sayıda ailenin çocuklarıyla birlikte sıra beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, poliklinik önünde adım atacak yer kalmadığı görüldü. Bazı vatandaşların çocuklarıyla yerde oturarak sıra beklediği dikkat çekerken, yoğunluk nedeniyle hastane koridorlarında kalabalık oluştu.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA SIRA BEKLEDİ

Görüntülerde çok sayıda annenin bebekleriyle birlikte poliklinik önünde beklediği görüldü. Çocuk hastaların yoğunluğu nedeniyle vatandaşların uzun süre sıra beklediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar sağlık sistemindeki yoğunluğa dikkat çekerken, bazıları ise özellikle çocuk polikliniklerinde yaşanan kalabalığın önlem alınması gereken bir sorun haline geldiğini savundu.

YOĞUNLUĞUN NEDENİ TARTIŞILDI

Görüntülerin ardından sosyal medyada bölgedeki nüfus yoğunluğu, mevsimsel hastalıklar ve hastanelerdeki kapasite sorunu yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
