İsrail ordusunda kutsal değerlere bir saygısızlık daha: Bu kez Meryem Ana heykelini hedef aldılar

Güney Lübnan’daki işgal operasyonlarını sürdüren İsrail askerlerinin, bölgedeki dini sembollere yönelik kışkırtıcı eylemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir askerin Hz. İsa heykelini balyozla parçalamasının ardından, bu kez bir başka İsrail askerinin Meryem Ana heykeline yönelik saygısızlığı objektiflere yansıdı.

DİNİ SEMBOLLE ALAY ETTİLER

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki toplayan fotoğrafta, bir İsrail askerinin Meryem Ana heykelinin ağız kısmına yanmayan bir sigara yerleştirerek poz verdiği görüldü.

Hristiyan dünyası için kutsal kabul edilen figürün bu şekilde bir "alay" malzemesi yapılması, uluslararası kamuoyunda "inanç özgürlüğüne ve kutsal değerlere saldırı" olarak nitelendirildi.

ORDU KAYNAKLARI DOĞRULADI

Olay İsrail Ordusu tarafından da doğrulandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Uluslararası Sözcüsü Yarbay Nadav Şoshani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "IDF, olayı en üst düzeyde ciddiyetle değerlendirmekte olup, askerin tutumunun personelden beklenen değerlerden tamamen saptığını vurgulamaktadır." dedi.

Görüntünün birkaç hafta önce çekildiğini belirten Soshani, açıklamasında, "Olay soruşturulacak ve bulgulara göre askere karşı komuta tedbirleri alınacaktır.

IDF, tüm dinlerin ve toplulukların kutsal mekanlarını ve dini sembollerini dini özgürlük ve ibadete saygı duymaktadır.

IDF, Hizbullah tarafından Güney Lübnan'da kurulan terör altyapısını ele almak için faaliyet göstermekte olup, dini yapılar veya dini semboller de dahil olmak üzere sivil altyapıya zarar verme niyetinde değildir." ifadelerini kullandı.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Daha önce Deyr Siryan köyünde Hz. İsa heykelini parçalayan iki askere, İsrail ordusu tarafından "uygunsuz davranış" gerekçesiyle yalnızca 30 gün askeri hapis cezası verilmişti. Kamuoyu, verilen bu sembolik cezaların askerlerin benzer saygısızlıkları yapmasını engellemediğini savunuyor.