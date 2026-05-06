Haberler

Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Haber Videosunu İzle
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’deki yağlı güreşlerde kısa boylu bir pehlivanın kendisinin yaklaşık iki katı rakibi karşısındaki mücadelesi büyük ilgi gördü.

Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen yağlı güreş etkinliklerinde ilginç anlar yaşandı. Kısa boylu bir pehlivanın, kendisinin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki rakibine karşı verdiği mücadele izleyenlerin dikkatini çekti.

BOY FARKI GÜNDEM OLDU

Er meydanında karşı karşıya gelen iki güreşçi arasındaki belirgin boy ve fizik farkı, tribünlerde şaşkınlık yarattı. Mücadele sırasında kısa boylu pehlivanın gösterdiği azim ise alkış topladı.

İZLEYENLERDEN BÜYÜK İLGİ

Güreş severler, rakibine karşı büyük mücadele ortaya koyan pehlivan için sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu. Havran’daki yağlı güreş organizasyonunda yaşanan bu anlar, etkinliğin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAd NO:

Abisi, kardeşine taktik öğretiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Her işin başı önce bismillah sonra azim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti