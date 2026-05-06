Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen yağlı güreş etkinliklerinde ilginç anlar yaşandı. Kısa boylu bir pehlivanın, kendisinin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki rakibine karşı verdiği mücadele izleyenlerin dikkatini çekti.

BOY FARKI GÜNDEM OLDU

Er meydanında karşı karşıya gelen iki güreşçi arasındaki belirgin boy ve fizik farkı, tribünlerde şaşkınlık yarattı. Mücadele sırasında kısa boylu pehlivanın gösterdiği azim ise alkış topladı.

İZLEYENLERDEN BÜYÜK İLGİ

Güreş severler, rakibine karşı büyük mücadele ortaya koyan pehlivan için sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu. Havran’daki yağlı güreş organizasyonunda yaşanan bu anlar, etkinliğin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com