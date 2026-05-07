Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 7 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatına yaklaşık 53 kuruş zam gelirken, otogaz fiyatlarında 1 lira 10 kuruş indirim uygulandı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

  • Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren ortalama 50-53 kuruş zam yapıldı.
  • LPG (otogaz) litre fiyatında 1,10 TL ile 1,33 TL arasında indirim uygulandı.
  • Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dövizdeki oynaklık, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatı gece yarısından itibaren ortalama 50-53 kuruş arttı. Böylece araç sahipleri pompada bir kez daha zamlı tarifeyle karşılaştı.

OTOGAZ KULLANANLARA İNDİRİM

Benzindeki artışa rağmen otogaz fiyatlarında dikkat çeken bir indirim yapıldı. LPG grubunda litre başına 1 lira 10 kuruş ila 1 lira 33 kuruş arasında değişen indirim pompaya yansıdı. İndirim, özellikle otogazlı araç kullanan sürücülere bir nebze de olsa rahat nefes aldırdı.

MOTORİN FİYATLARI SABİT KALDI

Akaryakıt piyasasında yaşanan son değişikliklerde motorin fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmadı. Sektör temsilcileri, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişimlerinin yaşanabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 MAYIS 2026)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 64.47 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 64.33 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA

Benzin: 65.44 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzin: 65.72 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL

