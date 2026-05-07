Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz

Mısır merkezli Al Qanat TV’de yayınlanan bir programda, Türkiye’nin geliştirdiği "Yıldırımhan" füze sistemi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Program sunucusu, “Yıldırımhan’ın; İslam’ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz” dedi. Açıklamalar sosyal medyada gündem olurken, Türkiye’nin savunma sanayisindeki projeleri Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türkiye’nin savunma sanayisindeki son hamleleri yeniden tartışma konusu oldu.

YILDIRIMHAN DÜNYA BASININDA GÜNDEM

Türkiye’nin yeni nesil balistik füze sistemi olarak tanıtılan Yıldırımhan, son dönemde uluslararası basında da dikkat çeken savunma projeleri arasında yer aldı. Savunma çevrelerinde sistemin uzun menzil kapasitesi, hipersonik hız özellikleri ve gelişmiş vurucu gücüyle öne çıktığı yorumları yapılıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE YAKIN TAKİP

Al Qanat TV’de kullanılan ifadeler, sosyal medyada “Türkiye’nin savunma sanayisinin bölgesel etkisi artıyor” yorumlarına neden oldu. Özellikle son yıllarda KAAN, KIZILELMA, HİSAR ve TAYFUN gibi projelerle gündeme gelen Türk savunma sanayisi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika medyasında da yakından takip ediliyor.

YILDIRIMHAN ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen kıtalararası balistik füze Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkıyor. 4 tane sıvı yakıt roket motora sahip olan füze, Türkiye'nin bu zamana kadar geliştirdiği en büyük kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor.

10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

17,5 metre boyunda ve 1,5 metre çapında olan füze, yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıktı. YILDIRIMHAN tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası yer alırken, burun kısmındaysa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

