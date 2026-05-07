Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Artvin'de zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını iddia ederek polis merkezine şikayette bulunan kadın, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- Zihinsel engelli Y.S. annesi Nalan Kaya'ya bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.
- Nalan Kaya polis merkezinde şikayet sırasında fenalaştı, aort damarının yırtıldığı belirlendi ve hastanede hayatını kaybetti.
- Şüpheli T.K. gözaltına alındı, emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KIZI YAŞADIKLARINI ANLATTI
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şavşat ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya'ya (53) bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine anne Kaya, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheli T.K.'yi (49) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
AORT DAMARI YILTILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI
Bu sırada polis merkezinde bulunan Nalan Kaya'nın tansiyonunun yükseldiği ve aniden fenalaştığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ANNENİN ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI
Tek çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalan Kaya'nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.