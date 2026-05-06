YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

Türkiye’nin SAHA 2026’da tanıttığı 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN füzesi, İsrail basınında geniş yankı bulurken; yorumcu Yoni Ben Menachem Türkiye’nin artan askeri gücüne dikkat çekip “neden bu menzile ihtiyaç var” sorusunu gündeme taşıdı ve Ankara’nın bölgesel rolüne ilişkin İran benzetmesi yaptı.

Türkiye’nin SAHA 2026 fuarında ilk kez tanıttığı 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze "YILDIRIMHAN", uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Milli savunma sanayisinin yeni projesi, özellikle İsrail basınında tartışma konusu oldu.

YILDIRIMHAN’ın tanıtımının ardından İsrail medyasında dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen C14 kanalında konuşan İsrailli yorumcu Yoni Ben Menachem, Türkiye’nin yeni bir stratejik aktör haline geldiğini belirtti.

“TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ”

Menachem, Türkiye’nin geliştirdiği yeni mühimmatların bölgesel dengeleri etkileyebileceğini ifade ederek, ülkenin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin savunma alanındaki ilerlemesine dikkat çeken yorumcu, bu gelişmelerin yeni bir stratejik tablo ortaya koyduğunu dile getirdi.

“6 BİN KİLOMETRE MENZİLE NEDEN İHTİYAÇ VAR?”

İsrailli gazeteci, YILDIRIMHAN’ın teknik kapasitesine değinirken, 6 bin kilometre menzile yönelik eleştirel ifadeler kullandı. Türkiye’nin uzun menzilli füze geliştirmesini sorgulayan Menachem "Türkiye yeni füzeler üretiyor; 6 bin kilometre menzilli bir füzeye neden ihtiyaçları var? Türkiye'nin 6 bin kilometre uzaklıkta hangi düşmanı var?" ifadelerini kullandı. 

İRAN BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Menachem, Türkiye’nin füze programını İran’a benzeterek, Ankara’nın bölgesel güç dengelerinde daha aktif bir rol üstlenmek istediğini öne sürdü. Türkiye’nin gelecekteki stratejik hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI YANKI SÜRÜYOR

SAHA 2026’da tanıtılan YILDIRIMHAN füzesinin teknik özellikleri ve stratejik etkileri dünya basınında tartışılmaya devam ederken, projenin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki olası etkileri yakından izleniyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

