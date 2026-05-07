Fenerbahçe seçime gidiyor! Adaylar bir konuda anlaştı bile

Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, seçim tarihinin ertelenmesi yerine öne çekilmesini istediği iddia edildi.

MİLLİ MAÇ DETAYI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sarı-lacivertli kulüpte milli maç takvimi nedeniyle seçim tarihinin değiştirilmesi gündeme geldi.

ÖNE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORLAR

İddiaya göre Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi yerine daha erken yapılmasından yana görüş bildirdi. Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin son kararın yönetim ve divan kurulunun değerlendirmeleri sonrası netleşmesi bekleniyor.