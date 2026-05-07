MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor

Trabzonspor - Kocaelispor maçına Amedspor formasıyla gitmesi ve yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen iş insanı ve TikTok fenomeni Eşref Saral, bu kez Amedspor için yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE TARTIŞMIŞTI

Bir dönem MHP İlçe Başkanlığı yapan ve ülkücü kimliğiyle tanınan Saral, söz konusu maçta sahaya inmesi ve güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmayla kamuoyunun gündemine gelmişti.

"KAPI KAPI GEZİP DESTEK ARIYORUZ"

Saral, yaptığı son açıklamada Amedspor için destek arayışında olduklarını belirtti. Kulüp için maddi kaynak oluşturmak amacıyla girişimlerde bulunduklarını ifade eden Saral, sponsor bulmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Açıklamasında özellikle iş dünyasına seslenen Saral, “Kürt halkının çok sevdiği Amedspor Süper Lig’de. Önce Kürt iş insanlarından sonra diğer iş insanlarımızdan yardımlar bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

