Trump, Beyaz Saray’da bu kez kafes dövüşçülerini ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, 80’inci yaş günü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray’da dikkat çeken bir etkinliğe hazırlanıyor. Kafes dövüşlerine olan ilgisiyle bilinen Trump, 14 Haziran’da Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek “ Ufc Freedom 250” etkinliğini duyururken, organizasyonda yer alacak dünyaca ünlü dövüşçüleri Oval Ofis’te ağırladı.

OVAL OFİS'TE YILDIZ DÖVÜŞÇÜLER

Trump’ın bir araya geldiği isimler arasında Alex Pereira, Ciryl Gane, Justin Gaethje ve Ilia Topuria yer aldı.

Oval Ofis’te sporcularla sohbet eden Trump’ın, dövüşçüler için “Onlar savaşçı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

DOĞUM GÜNÜ VE BAĞIMSIZLIK KUTLAMASI BİR ARADA

14 Haziran’da düzenlenecek etkinlik, Trump’ın 80’inci yaş gününe denk gelirken, aynı zamanda ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılı kapsamında yapılacak kutlamaların da bir parçası olacak. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı “ Ufc Freedom 250” görseliyle etkinliği ilk kez resmen duyurdu.

UFC TUTKUSU BİLİNİYOR

Kafes dövüşlerine yakın ilgisiyle bilinen Donald Trump’ın, daha önce de ailesiyle birlikte sık sık UFC organizasyonlarını yerinden takip ettiği biliniyor. Beyaz Saray’da yapılacak organizasyon ise ABD siyasi tarihinde ilklerden biri olmaya hazırlanıyor.