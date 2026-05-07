MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez gösterilen YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sistemi ve GÜÇHAN turbofan jet motoruna ilişkin açıklama yaptı.

YAKIT TEKNOJOSİNDE YERLİ İMZA

Açıklamada, YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtları ARGE merkezi tarafından yerli imkânlarla üretildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu ileri teknoloji yakıtların; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklık koşullarında dahi yüksek performansla çalışabilme ve yüksek enerji üretme kabiliyetine sahip olduğu aktarılırken, bu özelliklerin, füze sistemlerine operasyonel sahada yüksek hareket kabiliyeti kazandırdığı vurgulandı.

3 TON HARP BAŞLIĞI KAPASİTESİ

Teknik özellikleri dikkat çeken YILDIRIMHAN füze sisteminin 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Sisteme yönelik laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını anlatan kaynaklar, saha testlerine ilişkin çalışmaların ise planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Bakanlık açıklamasında, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında savunma sanayiinin gelişimini destekleme kararlılığına dikkat çekildi. Yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesine yönelik projelerin, Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda aralıksız devam edeceği altı çizildi.

GÖÇHAN TURBOFAN JET MOTORU

Kaynaklar, sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmaların uzun yıllar önce başladığına dikkati çekti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru'nun tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından tasarlandı. Yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motoru olan GÜÇHAN, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda özgün mühendislik çözümleriyle geliştirildi. Projenin temel hedefinin, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı asgariye indirerek sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturmak olduğu vurgulandı.

Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırarak verilmlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edildiği vurgulandı.

BU YIL TESTLERİ YAPILACAK

Kaynaklar, 42 bin lbf (pound kuvvet) itki gücü kapasitesine sahip olan GÜÇHAN projesi kapsamında bugüne kadar toplam 6 adet motorun üretiminin tamamlandığını aktardı. Üretilen motorların kalifikasyon testlerinin, planlamalar doğrultusunda bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"SAVUNMA SANAYİİ FİRMALARIMIZA ÖNCÜLÜK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, milli kapasite oluşturma ve savunma sanayii firmalarına öncülük etmeyi hedeflediklerini vurgulayan kaynaklar, "Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla; savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir." dedi.