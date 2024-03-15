Üye Girişi
Haberler

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift, oğullarına Hazar adını verirken ikinci kez babalık heyecanı yaşayan Ölmez, bebeğiyle kamera karşısına geçti.

28 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, ilk bebeklerini 2022 yılında kucaklarına aldı. Çift, dün ikinci kez aynı heyecanı yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren çift, dün bebeklerini kucağına aldı. İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, doğumdan kısa bir süre sonra Instagram hesabından kendisini ziyaret eden arkadaşları Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur'un yayınladığı fotoğrafları paylaşarak doğum yaptığının müjdesini verdi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi.

Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Musa Ertürk kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk kaç yaşında, nereli? Adnan Atalay kimdir? CHP Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay kaç yaşında, nereli? Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

Ahmet Ulaşan:

Analı babalı büyüsün vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah

39
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title