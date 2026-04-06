Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi

İnsanlığın 50 yılı aşkın süredir beklediği tarihi anlarda, Orion uzay aracının içinden gelen görüntüler izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de gülümsetti. Apollo 13’ün 1970’te kırdığı "Dünya’dan en uzak mesafe" rekoru tazelenirken, astronot Christina Koch’un başının üzerinden bir Nutella kavanozu süzüldü.

TARİHİ REKOR EGALE EDİLDİ

NASA’nın Ay’a dönüş projesinin ilk insanlı adımı olan Artemis II misyonu, bugün itibarıyla tarihin tozlu sayfalarını güncelledi. Mürettebat; Komutan Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Görev Uzmanları Christina Koch ve Jeremy Hansen’dan oluşan ekip, Dünya’dan yaklaşık 406.000 kilometre uzaklığa ulaşarak Apollo 13’ün 1972’den beri elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı.

UZAYDA YERÇEKİMSİZ ORTAMDA KAHVALTI KEYFİ

Tam da bu tarihi anların kutlandığı ve canlı yayının devam ettiği sırada, astronotların bulunduğu kapsülün içinde ilginç bir görüntü kaydedildi. Görev uzmanı Christina Koch ekran başında çalışmalarını yürütürken, yerçekimsiz ortamın etkisiyle bir Nutella kavanozunun yavaşça kadraja girdiği ve Koch’un başının üzerinden süzüldüğü görüldü.

Görüntünün ürün yerleştirme olabileceği belirtilirken yapay zeka ile oluşturulduğu da öne sürüldü.

ARTEMİS II NEDEN ÖNEMLİ ?

Bu görev, sadece bir mesafe rekoru değil; aynı zamanda 1972’den bu yana Ay yörüngesine gönderilen ilk insanlı araç olma özelliğini taşıyor. Mürettebat, Ay'ın etrafında bir tur atarak Orion aracının sistemlerini test ediyor ve bir sonraki aşama olan "Ay yüzeyine iniş" için yolu temizliyor.

Bilim dünyası bu büyük başarıyı konuşurken, sosyal medya kullanıcıları şimdiden Nutella’nın uzaydaki bu beklenmedik "reklamını" trend listelerine taşıdı bile.