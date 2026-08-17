Haberler

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı Haber Videosunu İzle
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş-Eyüpspor maçında Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği ancak kart görmediği tartışmalı pozisyon, Beyaz Futbol'da farklı bir şekilde ele alındı. Ahmet Çakar ve Necati Ateş, pozisyonu stüdyoda canlandırırken ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 13. dakikasında Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyon tartışmalara neden olmuştu. Hakemin pozisyonda sarı kart dahi göstermemesi eleştirileri beraberinde getirirken, pozisyon bu kez Beyaz Futbol programına taşındı.

AHMET ÇAKAR, NECATİ ATEŞ'İN SAÇINI ÇEKTİ

Programda Ahmet Çakar ve Necati Ateş, Djalo'nun hareketini stüdyoda canlandırdı. Ahmet Çakar, pozisyonun nasıl gerçekleştiğini göstermek için Necati Ateş'in saçından tutarken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Programın bu anlara ilişkin paylaşımı 146 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

TRIO DA "SARI KART" DEMİŞTİ

Pozisyonu daha önce değerlendiren beIN Trio ekibinden Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Çoban da Djalo'ya en az sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşünde birleşmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor
Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Ankara dahil birçok ile sağanak geliyor

Planları askıya aldıracak uyarı geldi: Ankara dahil birçok il...
İrfan Can'ın eşinin 'Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz' paylaşımına yapılan yorum bomba

"Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Turistlerin yeni gözdesi o ilçemizde! Bavulunu kapan akın ediyor
Gece yarısı yürekler ağza geldi: Mahalleli ne olduğunu anlamadan yasak geldi

Gece yarısı yürekler ağza geldi: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi