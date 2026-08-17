Küçük Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru konuştu

Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında, tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, "Vücudundaki, o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. O stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların tepkisinin hedefi olması üzerine polis memurunun çocuğu kucağına alarak tribünden çıkardığı anlar sosyal medyada ilgi çekmişti.

Çocuğu güvenli bölgeye götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Yurduseven, AA muhabirine olay sırasında yaşananları anlattı.

Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini anında fark ettiğini belirten Yurduseven, duruma müdahale ettiğini söyledi.

Yurduseven, babasının yanına gidip, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor, daha büyük bir şeye sebep olunmaması için çocuğu bana ver" dediğini ve çocuğu kucağına aldığını ifade etti.

"Ben de stresliydim"

Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkarmaya çalıştığı sırada taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirten Yurduseven, en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.

Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, kendisine tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, yapacağı herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini dile getirdi.

Çocuğun bu sırada sürekli soru sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini aktaran Yurduseven, yaşananların kendisini bir baba olarak da etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."

Çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan Yurduseven, çocuğun terli olması nedeniyle üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü istediğini aktardı.

Yurduseven, çocuğa daha önce "Seni polis yapacağım" dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu."

Olay sırasında kendisine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür eden Yurduseven, polislerin vatandaşların desteği olmadan görev yapamayacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini tebrik etmesiyle ilgili Yurduseven, "Sayın Bakanım sağ olsunlar. Mutlu ve onore oldum. Meslek hayatımda Bakanımızdan, bir büyüğümüzden teşekkür ve takdir almak gerçekten değerli ve kıymetliydi." dedi.

Gençlerbirliğinden açıklama

Gençlerbirliği'nden de olayın ardından açıklama yapılmış, tribünde Fenerbahçe forması giyen bir çocuğun hedef alınmasının kulübün değerleriyle bağdaşmadığı belirtilmişti.

"Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, küçük taraftar ve ailesinin tesislerde ağırlanmak istendiği bildirilmişti.

Spor güvenliği toplantıları

Spor müsabakalarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda ele alınmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 23 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda, müsabakalarda huzur ve güvenliğin güçlendirilmesi, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni sezon spor güvenliği stratejileri değerlendirilmişti.

Çiftçi, toplantıda sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, taraftarların karşı karşıya getirilmesine ve sporun provokasyonlara araç edilmesine müsaade edilmeyeceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA