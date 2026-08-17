Italiano'dan kusursuz başlangıç! 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi kusursuz başladı. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu süreçte Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'yi iki karşılaşmada da 1-0 mağlup etti.

EYÜPSPOR'U DA GOL YEMEDEN GEÇTİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki 2026-2027 sezonunun ilk haftasında ise Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece Italiano yönetiminde çıktığı 5. karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

KALESİNDE TEK GOL BİLE GÖRMEDİ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın savunma performansı da dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, ilk 5 maçında 6 gol atarken kalesinde tek gol bile görmedi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş: