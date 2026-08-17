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Italiano'dan kusursuz başlangıç! 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol

Italiano'dan kusursuz başlangıç! 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol
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Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın tamamını kazanırken kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Italiano döneminde 6 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi kusursuz başladı. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.  Beşiktaş bu süreçte Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'yi iki karşılaşmada da 1-0 mağlup etti.

EYÜPSPOR'U DA GOL YEMEDEN GEÇTİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki 2026-2027 sezonunun ilk haftasında ise Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece Italiano yönetiminde çıktığı 5. karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

KALESİNDE TEK GOL BİLE GÖRMEDİ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın savunma performansı da dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, ilk 5 maçında 6 gol atarken kalesinde tek gol bile görmedi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş:

  • 1-0 Midtjylland
  • 2-0 Midtjylland
  • 1-0 Hradec Kralove
  • 1-0 Hradec Kralove
  • 1-0 Eyüpspor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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