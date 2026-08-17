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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın içeriği henüz açıklanmazken, Çelik, “Hakkımda soruşturma var, konuyu bilmiyorum” dedi.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı.
  • Özgür Çelik, 28 Temmuz'da CHP İstanbul İl yönetiminin büyük bölümüyle birlikte CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye geçti ve 31 Temmuz'da İstanbul kurucu il başkanı olarak görevlendirildi.
  • Çelik hakkındaki rüşvet iddiası, Şile Belediyesi soruşturmasından hukuki ve fiili bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle ayrılan dosyayla da gündeme geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı.  

Çelik ise yaptığı açıklamada hakkında bir soruşturma bulunduğunu doğruladı ancak hangi nedenle soruşturulduğunu bilmediğini söyledi. 

Çelik, avukatlarının konuyu 17 Ağustos sabahı öğrenmeye çalışacağını belirtti.

YENİ PARTİ'YE GEÇTİ 

Özgür Çelik, 28 Temmuz'da CHP İstanbul İl yönetiminin büyük bölümüyle birlikte CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye geçti. 40 kişilik İstanbul İl Yönetimi'nden 39 yönetici ve 39 ilçe başkanından 36'sının da Çelik'le birlikte CHP'den ayrıldığı bildirilmişti.

Çelik 31 Temmuz'da ise YENİ Parti Genel Merkezi tarafından İstanbul kurucu il başkanı olarak görevlendirildi ve İstanbul teşkilatının kuruluş çalışmalarını yürütmesi istendi.

ŞİLE BELEDİYESİ DOSYASI DA AYRILDI 

Çelik'in adı son günlerde başka bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Şile Belediyesi soruşturması kapsamında, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Çelik hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrıldığı bildirildi. Savcılık, Çelik hakkındaki rüşvet iddiasının Şile Belediyesi soruşturmasıyla hukuki ve fiili bağlantısının bulunmadığını değerlendirmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kendisi bilmez ancak devlet bilir hiç şüphem yok .. Savcı durduk yerde adam çağırmaz ..

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