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Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı
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Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Benhur Keser ve Taulant Seferi'nin golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar, sezona 2'de 2 ile başladı. Sivasspor'da Murat Paluli ise 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada Benhur Keser'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Erken golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan Kayserispor, ilk yarının uzatma dakikalarında Taulant Seferi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ

Sivasspor, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı ancak aradığı golü bulamadı. Savunmada rakibine geçit vermeyen Kayserispor, skor üstünlüğünü korudu.

MURAT PALULİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 83. dakikasında bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.  Sivasspor böylece mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

KAYSERİSPOR 2'DE 2 YAPTI

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak sezona 2'de 2 ile başladı. Sivasspor ise ikinci haftayı puansız kapattı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Sivasspor böyle giderse yine kötü günler yasar

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