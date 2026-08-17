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İrfan Can Kahveci'nin eşinin paylaşımına olay yorum

İrfan Can Kahveci'nin eşinin paylaşımına olay yorum
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Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansıyla eleştirilen Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin Kadıköy çimlerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gözde Kahveci'nin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz burada?" notuna bir kullanıcının verdiği "Kocan da koşmuyor ki" yanıtı binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Kadıköy'de saha içerisinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Gözde Kahveci, çimlerin üzerinde yürürken çekilen fotoğrafına "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz burada?" notunu düştü.

"KOCAN DA KOŞMUYOR Kİ"

Gözde Kahveci'nin paylaşımına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Bir kullanıcı, Kahveci'nin "Siz nasıl 90 dakika koşuyorsunuz?" sözlerine "Kocan da koşmuyor ki" şeklinde yanıt verdi. İrfan Can Kahveci'nin özellikle Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansıyla eleştirildiği dönemde yapılan bu yorum binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Haberler.com
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