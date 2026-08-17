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Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü

Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü Haber Videosunu İzle
Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir kaza yaşadı. Basın toplantısı öncesinde kürsüye yönelen Adalı, dengesini kaybederek yere düştü. Yanındakiler hemen Beşiktaş Başkanı'nın yardımına koştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni sezona galibiyetle başlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalı, "Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÜRSÜYE ÇIKARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Sponsorluk toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkmaya hazırlanan Serdal Adalı, kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybetti. Bir anda yere düşen Adalı'nın yardımına çevresindekiler koştu. Yanındakiler Beşiktaş Başkanı'nı düştüğü yerden kaldırdı.

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