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YHT ve tren biletlerine yeni zam: Ankara-İstanbul 990 TL oldu

YHT ve tren biletlerine yeni zam: Ankara-İstanbul 990 TL oldu
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TCDD Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel tren biletlerine yüzde 6,45 oranında zam yaptı. Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. Daha önce 15 Ocak'ta yüzde 19,23 zam yapılmıştı.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - TCDD Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam yaptı. YHT biletleri, yüzde 6,45 oranında arttı. Ankara- İstanbul YHT bilet fiyatı, (tek yön ve ekonomi sınıfı) 930 TL'den 990 TL'ye çıktı. YHT, ana hat ve bölgesel tren biletlerine, daha önce 15 Ocak'ta yüzde 19,23 oranında zam yapılmıştı.

TCDD Taşımacılık AŞ, başta YHT olmak üzere tren biletlerine zam yaptı. YHT biletlerine yüzde 6,45 oranında zam yapıldı. Buna göre Ankara- İstanbul YHT bilet fiyatı, (tek yön ve ekonomi sınıfı) 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. YHT, ana hat ve bölgesel tren biletlerine, daha önce 15 Ocak'ta yüzde 19,23 oranında zam yapılmıştı.

Bugünden geçerli zammın ardından yeni YHT bilet fiyatları şöyle:

Ankara – İstanbul: 990 TL

Ankara – Eskişehir: 511 TL

Ankara – Konya: 458 TL

Ankara – Sivas: 1.001 TL

Eskişehir ve Konya aktarmalı ya da çıkışlı bilet fiyatları da şöyle:

Eskişehir – İstanbul: 639 TL

Eskişehir – Sakarya: 601 TL

Eskişehir – Konya: 708 TL

Eskişehir – Sivas: 1.597 TL

Konya – İstanbul: 1.442 TL

Kaynak: ANKA
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