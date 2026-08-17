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Acun Ilıcalı İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?

Acun Ilıcalı İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City'nin yeni sezon öncesindeki transfer politikası tartışma yarattı. Premier Lig'e yükselmesiyle yayın havuzundan yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etmeye hak kazanan İngiliz ekibinin mütevazı transferlere yönelmesi farklı görüşleri beraberinde getirdi.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselerek yayın havuzundan yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etme hakkı kazandı.
  • Hull City'nin kadro değeri 130,3 milyon euro ile Premier Lig'deki 20 takım arasında açık ara en düşük seviyede; en yakın rakibi Coventry City 265,35 milyon euro değere sahip.
  • Hull City transfer döneminde yüksek maliyetli ve tecrübeli isimler yerine scouting ile belirlenen mütevazı oyunculara yönelerek maaş bütçesini sınırlı tuttu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz sezon play-offlardan Premier Lig'e yükselen son takım olmayı başardı. İngiliz ekibi, Premier Lig'e yükselmesiyle birlikte yayın havuzundan yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etmeye hak kazandı.

Hull City, dünyanın en prestijli futbol ligindeki yeni sezonun ilk karşılaşmasına cumartesi günü Manchester United karşısında çıkacak.

TAKIM DEĞERİNDE AÇIK ARA SON SIRADA

Kulübün kasasına girecek yüksek gelire rağmen Hull City'nin transfer döneminde daha mütevazı isimlere yönelmesi dikkat çekti. 20 takımın mücadele ettiği Premier Lig'de Hull City'nin kadro değerinin 130,3 milyon euro olduğu belirtildi.

Hull City'nin ardından en düşük kadro değerine sahip Coventry City'nin ise 265,35 milyon euroluk değere ulaştığı ifade edildi. Böylece Hull City, kadro değeri açısından rakiplerinin belirgin şekilde gerisinde kaldı.

CIMRİ Mİ, AKILLI MI?

Acun Ilıcalı'nın transfer stratejisi farklı görüşleri beraberinde getirdi. Hull City'nin yüksek maliyetli ve tecrübeli isimler yerine scouting çalışmalarıyla belirlenen oyunculara yönelmesi, kulübün maaş bütçesini de sınırlı tutmasını sağladı.

Bu stratejiyi destekleyenler, Hull City'nin olası bir küme düşme durumunda gelirleri azalırken yüksek futbolcu maaşlarıyla karşı karşıya kalmasının önüne geçildiğini savunuyor.

TARAFTARDAN TRANSFER ÇAĞRISI

Transfer politikasını yeterli bulmayan taraftarlar ise Ilıcalı'nın daha cesur davranması gerektiğini düşünüyor. Premier Lig tecrübesi bulunmayan ve yıldız statüsünde görülmeyen futbolculardan oluşan bir kadroyla ligde rekabet etmenin zor olacağını savunan taraftarlar, transfer dönemi sona ermeden yeni takviyelerin yapılmasını istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

bizim macun işini bilir. :)

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