Haberler

Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi

Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Bologna forması giyen İngiliz sol kanat Jonathan Rowe için girişimde bulunduğu ancak İtalyan ekibinden olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hücum gücünü kaybetmemek için 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına karşı çıktı.

  • Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu ancak Serie A ekibi talebe olumsuz yanıt verdi.
  • Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hücum gücünü düşürmek istemediği için İngiliz futbolcunun takımdan ayrılmasına karşı çıktı.
  • Jonathan Rowe, geçen yaz 17 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan Bologna'ya transfer oldu; 43 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti, sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-lacivertliler, Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ancak Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin talebine olumsuz yanıt verdi.

TEDESCO GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun İngiliz futbolcunun takımdan ayrılmasına karşı çıktığı belirtildi. Tedesco'nun takımının hücum gücünü daha fazla düşürmek istemediği ve bu nedenle Rowe'un kadroda tutulmasını talep ettiği öne sürüldü.

BRIGHTON MAÇI KARARI ETKİLEDİ

Bologna'nın önceki gün Brighton'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada kanatlardan oyun kurmakta zorlandığı, hücumların büyük bölümünü merkezden geliştirdiği belirtildi. Bu nedenle Tedesco'nun kadrosundaki kanat oyuncularını korumak istediği ve Jonathan Rowe'un ayrılığına onay vermediği kaydedildi.

43 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST

Geçen yaz Marsilya'dan 17 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'ya transfer olan Jonathan Rowe, İtalyan ekibinde 43 karşılaşmaya çıktı. 23 yaşındaki İngiliz futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Rowe'un Bologna ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür

Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçek!

Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor

Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi

Ankara'dan Doğu Akdeniz’de ezber bozan Libya hamlesi
Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı

Kıskançlık cinayeti! Biri mezarda diğeri yaşam savaşı veriyor
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi