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Gecenin bombası! PSG'yi devirip kupayı aldılar

Gecenin bombası! PSG'yi devirip kupayı aldılar
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Fransa Süper Kupa finalinde Lens, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Lens'e şampiyonluğu getiren golü 32. dakikada Thauvin kaydederken, iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fransa Süper Kupası'nda geçen sezonun Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası'nı kazanan Lens karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadelede Lens, 32. dakikada Thauvin'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Lens'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

LENS 10 KİŞİ KALDI

Lens'te Antonio, karşılaşmanın 39. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalmasına rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran Lens, PSG'ye beraberlik fırsatı vermedi.

PSG DE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 87. dakikasında bu kez PSG'de Mendes kırmızı kart gördü. Böylece iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lens, PSG'yi 1-0 mağlup ederek Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

PSG'YE LENS ENGELİ

Luis Enrique yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının ardından bir kupa daha kazanmak için sahaya çıktı ancak Lens engelini aşamadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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