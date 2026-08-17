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Kütahya'da Kaçırılıp Ormanda Vurulan Kişi Hastanelik Oldu

Kütahya'da Kaçırılıp Ormanda Vurulan Kişi Hastanelik Oldu
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Kütahya'da Gaybiefendi Mahallesi'nde bir kafenin önünde 4 şüpheli, F.G.'yi araca bindirerek ormanlık alana götürdü. Şüphelilerden biri silahla F.G.'nin bacağına ateş etti ve ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.G., ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

KÜTAHYA'da 4 şüpheli, araca bindirerek ormana götürdükleri F.G.'yi (29), silahla bacağından yaralayıp olay yerinde kaçtı. F.G. tedavi altına alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir kafe önünde iddiaya göre 4 şüpheli, F.G.'yi araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü. Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla F.G.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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