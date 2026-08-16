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Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon

Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
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Beşiktaş-Eyüpspor maçında Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonda sarı kart bile çıkmaması futbolseverlerin tepkisini çekti.

Beşiktaş- Eyüpspor maçının 13. dakikasında Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonda hakemin kartına başvurmaması büyük tepki çekti. 

DJALO RAKİBİNİN SAÇINI ÇEKTİ

Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. İkili mücadele sırasında Djalo, rakibinin saçını çekti. Hakem ise pozisyonun ardından kartına başvurmadı.

SARI KART BİLE ÇIKMADI

Djalo'nun rakibinin saçını çekmesine rağmen pozisyonda sarı veya kırmızı kart çıkmaması tartışmalara neden oldu. Hakemin oyunu kart göstermeden sürdürmesi futbolseverleri çileden çıkardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut:

Olabilir hakem görmemiştir oda nihayetinde bir insan olağanüstü güçleri yok

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

Hakemler çok iyi başladı sezona, dün Fenerbahçe maçında, Konyaspor maçında ve bugünkü maçta sporseverleri yanıltmadılar, yani beklendiği gibi yine kendilerine yakışanı yapıyorlar. Başlarındaki MHK müdürü ve Hacıosmanoğlu zil takıp oynasın.

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Haber Yorumlarıordu-52:

Trabzonspor maçını niye yazmadın Trabzonspor’a verilen penaltı İstanbul’un hangi takımına verile bilirdi

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