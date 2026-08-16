Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon

Beşiktaş- Eyüpspor maçının 13. dakikasında Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonda hakemin kartına başvurmaması büyük tepki çekti.

DJALO RAKİBİNİN SAÇINI ÇEKTİ

Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. İkili mücadele sırasında Djalo, rakibinin saçını çekti. Hakem ise pozisyonun ardından kartına başvurmadı.

SARI KART BİLE ÇIKMADI

Djalo'nun rakibinin saçını çekmesine rağmen pozisyonda sarı veya kırmızı kart çıkmaması tartışmalara neden oldu. Hakemin oyunu kart göstermeden sürdürmesi futbolseverleri çileden çıkardı.