Motosiklet Yayaya Çarptı: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yaya ise ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan F.I.'ya (30), Kemal Aygün (15) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Sürücü Aygün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı