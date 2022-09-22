Nasa Haberleri - Nasa Haber - Haberler

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Nasa Haberleri

Nasa haber, Nasa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Etkileyici halkalara sahip tek gezegen Satürn değil!

Etkileyici halkalara sahip tek gezegen Satürn değil!

Nasa - 22.09.2022
Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi

Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi

Nasa - 21.09.2022
Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

Nasa - 20.09.2022
NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı

NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı

Nasa - 20.09.2022
19 Eylül 2022 Haberleri

19 Eylül 2022 Haberleri

Nasa - 20.09.2022
Emine Erdoğan'a ABD'de 'Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü'

Emine Erdoğan'a ABD'de "Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"

Nasa - 19.09.2022
Mars'tan haber var: NASA'nın çalışkan çocuğu heyecanlandıran taş örnekleri topladı

Mars'tan haber var: NASA'nın çalışkan çocuğu heyecanlandıran taş örnekleri topladı

Nasa - 19.09.2022
Axiom Space kimin? Axiom Space hangi ülkenin? Axiom Space hakkında bilgiler!

Axiom Space kimin? Axiom Space hangi ülkenin? Axiom Space hakkında bilgiler!

Nasa - 19.09.2022
Emine Erdoğan'a ABD'de 'Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü' (3)

Emine Erdoğan'a ABD'de "Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü" (3)

Nasa - 19.09.2022
Perseverance Mars'tan 'inanılmaz taş örnekleri' topladı

Perseverance Mars'tan 'inanılmaz taş örnekleri' topladı

Nasa - 19.09.2022
Türkiye, uzay ve havacılık çalışmalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Türkiye, uzay ve havacılık çalışmalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Nasa - 18.09.2022
Uzaylı Avcısı' Voyager'dan Sinyal Aldı

Uzaylı Avcısı' Voyager'dan Sinyal Aldı

Nasa - 17.09.2022
Trabzon haberleri! Museum Of The Moon Türkiye'de İlk Kez Beşiktaş Konserlerinde

Trabzon haberleri! Museum Of The Moon Türkiye'de İlk Kez Beşiktaş Konserlerinde

Nasa - 17.09.2022
Mars'ta yaşam belirtileri! Organik madde bulundu

Mars'ta yaşam belirtileri! Organik madde bulundu

Nasa - 16.09.2022

Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi
Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son!

Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son!

Nasa - 14.09.2022
NASA'nın Artemis görevi yeniden ertelendi

NASA'nın Artemis görevi yeniden ertelendi

Nasa - 13.09.2022
Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi

Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi

Nasa - 13.09.2022
Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi

Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi

Nasa - 12.09.2022
Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Nasa - 12.09.2022
Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören yapıldı

Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören yapıldı

Nasa - 12.09.2022
NASA'nın Ay uydusu hata veriyor!

NASA'nın Ay uydusu hata veriyor!

Nasa - 12.09.2022
Van haberleri! Van Gölü, zeminindeki kirlilikten arındırılıyor

Van haberleri! Van Gölü, zeminindeki kirlilikten arındırılıyor

Nasa - 11.09.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Nasa - 11.09.2022
NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi!

NASA, Ay görevi için yeni tarih verdi!

Nasa - 10.09.2022
Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

Nasa - 10.09.2022
('Susam Sokağı' 'nda hangi kuklayı canlandıran...) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

("Susam Sokağı" 'nda hangi kuklayı canlandıran...) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

Nasa - 09.09.2022
NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

Nasa - 09.09.2022
Gizli Sayılar konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Sayılar filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Gizli Sayılar konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Sayılar filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Nasa - 08.09.2022
DART uzay aracının çarpacağı asteroidin görüntüsü ortaya çıktı!

DART uzay aracının çarpacağı asteroidin görüntüsü ortaya çıktı!

Nasa - 08.09.2022
Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor

Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor

Nasa - 08.09.2022
Gizli Sayılar filmi konusu nedir? Gizli Sayılar oyuncuları kim?

Gizli Sayılar filmi konusu nedir? Gizli Sayılar oyuncuları kim?

Nasa - 08.09.2022
James Webb Uzay Teleskobu 'Tarantula Bulutsusu'nu detaylı görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu "Tarantula Bulutsusu"nu detaylı görüntüledi

Nasa - 07.09.2022
Dünyanın sonu gelirse herkes oraya koşacak! Yaşanılabilir bir gezegen bulundu

Dünyanın sonu gelirse herkes oraya koşacak! Yaşanılabilir bir gezegen bulundu

Nasa - 07.09.2022
James Webb Teleskobu, Tarantula Nebulası'nı Görüntüledi

James Webb Teleskobu, Tarantula Nebulası'nı Görüntüledi

Nasa - 07.09.2022
Canlı yayın tarihine geçen korkunç anlar! Spikere izleyicilerin karşısında inme indi

Canlı yayın tarihine geçen korkunç anlar! Spikere izleyicilerin karşısında inme indi

Nasa - 06.09.2022
Bursa gündem haberi: Uzay sektörünün dünya devleri, Bursa'da buluşuyor

Bursa gündem haberi: Uzay sektörünün dünya devleri, Bursa'da buluşuyor

Nasa - 06.09.2022
Astronotların uzay yürüyüşü Dünya'yı tüm güzelliği ile ortaya koyuyor!

Astronotların uzay yürüyüşü Dünya'yı tüm güzelliği ile ortaya koyuyor!

Nasa - 05.09.2022
Nasa, Güneş Sistemi'nin Derinliklerinde, Yeni 'Mini Ay' Keşfedildi

Nasa, Güneş Sistemi'nin Derinliklerinde, Yeni 'Mini Ay' Keşfedildi

Nasa - 05.09.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Nasa - 04.09.2022
NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

Nasa - 03.09.2022
Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı

Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı

Nasa - 03.09.2022
Artemis'in fırlatılması ikinci kez ertelendi

Artemis'in fırlatılması ikinci kez ertelendi

Nasa - 03.09.2022
Salda'da uzay çadırından gökyüzüne sanal yolculuk

Salda'da uzay çadırından gökyüzüne sanal yolculuk

Nasa - 03.09.2022
Mars'ta yaşam için en büyük engel ortadan kalkıyor!

Mars'ta yaşam için en büyük engel ortadan kalkıyor!

Nasa - 02.09.2022
Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?

Eylül ayında bizi gökyüzünde neler bekliyor?

Nasa - 02.09.2022
NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül'de kalkış yapacak

NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül'de kalkış yapacak

Nasa - 31.08.2022
NASA'nın Artemis görevinin yeni tarihi belli oldu

NASA'nın Artemis görevinin yeni tarihi belli oldu

Nasa - 31.08.2022
29 Ağustos 2022 Haberleri

29 Ağustos 2022 Haberleri

Nasa - 30.08.2022
James Webb, Phantom Galaksisi'nin sırlarını açığa çıkardı!

James Webb, Phantom Galaksisi'nin sırlarını açığa çıkardı!

Nasa - 29.08.2022
NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı

NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı

Nasa - 29.08.2022
NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi

NASA'nın Artemis I kalkışı ertelendi

Nasa - 29.08.2022
NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkması nedeniyle görev ertelendi

NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkması nedeniyle görev ertelendi

Nasa - 29.08.2022
NASA canlı izle! NASA canlı yayın! Artemis Ay'a fırlatılıyor!

NASA canlı izle! NASA canlı yayın! Artemis Ay'a fırlatılıyor!

Nasa - 29.08.2022
NASA'nın bugün Ay'a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi

NASA'nın bugün Ay'a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi

Nasa - 29.08.2022
Ay'a gidecek NASA roketinde yıldırım paniği!

Ay'a gidecek NASA roketinde yıldırım paniği!

Nasa - 28.08.2022
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