Nasa Haberleri - Nasa Haber - Haberler

Nasa Haberleri
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Emine Erdoğan'a ABD'de "Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"
Emine Erdoğan'a ABD'de "Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü" (3)
Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören yapıldı
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Gizli Sayılar konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Sayılar filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi, ne zaman çıktı?
Canlı yayın tarihine geçen korkunç anlar! Spikere izleyicilerin karşısında inme indi
Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı
NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı
NASA'nın Ay'a göndereceği Artemis I uzay aracında arıza çıkması nedeniyle görev ertelendi
NASA'nın bugün Ay'a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi